Vítor Baía questionou este domingo o ex-selecionador Luiz Felipe Scolari sobre a não convocação do ex-guarda-redes do F. C. Porto para o Euro2004, que Portugal perdeu na final frente à Grécia.

Durante um programa do canal 11 deste domingo, Vítor Baía entrevistou o ex-selecionador e atual treinador do Palmeiras Luiz Felipe Scolari e fez a pergunta que "vale um milhão de euros": o motivo de ter deixado o ex-guarda-redes do F. C. Porto fora da lista de convocados para o Euro2004.

O treinador brasileiro não fugiu à questão e explicou a decisão como "opção pessoal", garantindo não existir qualquer inimizade entre ambos.

"Era uma opção minha. Quando um técnico chega a um país não tem um conhecimento completo da cultura. Ouve aqui e ali, faz algumas escolhas. Já nos encontrámos e não há inimizade nenhuma. Fiz aquela escolha, escolhi aquele caminho. Se tivesse de escolher mais tarde, talvez fizesse diferente, não sei. Mas não vamos ficar a remoer, amargurados para o resto da vida. Somos crescidos e temos tanta coisa para viver. O que foi deixado de lado é deixado de lado e a amizade continua", disse Scolari.

