Balneário do Barcelona destroçado após derrota: "Já não nos respeitam"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:33 Facebook

Twitter

Partilhar

O Barcelona perdeu (2-0), este sábado, frente ao Granada, equipa recém-promovida ao principal escalão do futebol espanhol. Foi a segunda derrota dos catalães em cinco jornadas da liga, o que deixou marca no plantel.

Segundo o jornal "AS", o desaire deixou um ambiente pesado no balneário do Barcelona. Os jogadores da equipa catalã consideraram que fizeram a "pior exibição da era Valverde" e muitos assumiram o jogo como "o pior de sempre desde que vestem a camisola do Barcelona": "Já não nos respeitam. Jogámos pior do que em Anfield", terão dito os atletas, recordando a pesada derrota (4-0) frente ao Liverpool na segunda mão das meias-finais da última edição da Liga dos Campeões.

O Barcelona voltou a perder no campeonato, ao sair derrotado do campo do Granada (2-0). Com Rui Silva na baliza e Domingos Duarte na defesa, o recém-promovido à liga espanhola aproveitou todas as fragilidades do Barcelona e foi feliz graças aos golos de Azeez, na primeira parte, e Vadilla, na segunda e de grande penalidade.