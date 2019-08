Balotelli mais longe do Flamengo e Moreirense apresenta reforço

Hoje às 21:05 Facebook

O Leganés está interessado em contratar Chidozie ao F. C. Porto e o Moreirense apresentou mais um reforço. PSG fez pedido ao Real Madrid para negociar Neymar e Balotelli está mais longe do Flamengo de Jorge Jesus.

F. C. Porto: Sem espaço nas opções de Sérgio Conceição, Chidozie poderá voltar a ser cedido pelos azuis e brancos. Segundo o "AS", o Leganés está interessado em contratar o central. Na época passada, atuou nos turcos do Çaykur Rizespor.

Santa Clara: O capitão Pedro Pacheco anunciou a saída para o Sporting Ideal, que alinha no Campeonato de Portugal. "Ninguém esperaria este desfecho, mas depois de muita ponderação e reflexão, concluí que o melhor para mim era reencontrar o caminho da felicidade e, aqui, no Santa Clara, não estavam reunidas essas condições", disse o médio de 35 anos em conferência de imprensa.

Moreirense: A equipa de Moreira de Cónegos oficializou o sul-africano Luther Singh. O jogador chega por empréstimo do Braga até ao final da época.

Olhanense: Depois de ter rescindido com o Tondela,João Vasco foi esta quarta-feira oficializado no Olhanense.

PSG: O jornal "AS" avança que o clube francês pediu ao Real Madrid que Vinícius Júnior fosse incluído no negócio de Neymar. Contudo, a proposta foi recusada pelo clube espanhol. A mesma publicação adianta ainda que Josep Maria Bartomeu, presidente do Barcelona, já não vai a Liverpool para participar na reunião da Associação de Clubes Europeus e, por isso, já não se vai reunir com Al-Khelaifi, líder do PSG, para negociar o regresso do jogador brasileiro à Catalunha.

Flamengo: Mario Balotelli está mais longe de seguir para a equipa de Jorge Jesus. O Flamengo está disposto a contratar o italiano mas a intromissão do Brescia pode afastar o jogador do clube brasileiro.