SuperMario incorrigível: pagou dois mil euros a um napolitano e este atirou-se ao mar de mota. Futebolista ainda partilhou no Instagram o vídeo que o trama na justiça.

A figura extravagante dos estádios, que faz as delícias dos adeptos e da imprensa tablóide, a ser o que é. Ainda e sempre Mario Balotelli. Outra vez metido em alhadas. A Polícia italiana acusa-o de três crimes, um por ter pago dois mil euros a um homem para se atirar de mota para a baía de Napóles.

Na vida e na obra deste siciliano de 28 anos (Palermo, 12 de agosto de 1990), filho de imigrantes ganeses, tudo é uma sucessão de delírios, na acumulação de episódios e de histórias tão insólitas quão marcantes de uma individualidade com irreprimível tendência para a bronca.

A mais recente chega de Nápoles. Ainda à procura de clube para a próxima época, o ex-atracante do Marselha pagou ao dono de um bar para se atirar à água no porto de Nápoles em cima da uma moto. Este nem pestanejou... Catello Buonocore - à letra, Bom Coração, como se traduz e chama o protagonista -, pôs-se em boxers, encheu-se de coragem e tratou do desafio imediatamente. Por troca dos dois mil euros, atirou-se ao mar. E não sem cálculo, porque avaliou a motorizada em 600 euros e apurou a receita do ato de doidice.

Tudo teria ficado apenas nos álbuns pessoais destes dois grandes pândegos se alguém não tivesse filmado a cena e se o vídeo não fosse parar às redes sociais e, por via disso, ao conhecimento da Polícia napolitana. O próprio Balotelli partilhou o vídeo no Instagram.

As imagens apanharam SuperMario em flagrante, a entregar as notas ao parceiro da insólita aposta, e serviram de prova da acusação policial. Balotelli é agora pronunciado por três crimes: incitação ao crime, violação do meio ambiente e aposta ilegal, esta também dirigida ao intrépido motociclista e a outras duas pessoas.

Os acusados poderão ainda ser pronunciados por abandono de resíduos perigosos. Para já, aguardam decisão judicial, que pode ser apenas de multas ou sanções mais pesadas.