Balotelli regressa a Itália e Eriksen quer "vingar-se" do Tottenham

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:35, atualizado às 22:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Balotelli já tem novo clube e o Bayern Munique apresentou mais um reforço. Nelson Semedo desmentiu ter-se oferecido para ser moeda de troca e Eriksen quer "vingar-se" do Tottenham.

Brescia: Balotelli está de regresso à Itália. O jogador de 29 anos, que chegou a ser associado ao Flamengo, treinado por Jorge Jesus, foi oficializado no Brescia depois de ter jogado nas últimas três épocas em França, duas épocas e meia no Nice e, posteriormente, no Marselha. O avançado vai ser apresentado na segunda-feira, às 15.45 horas.

Tottenham: Braço de ferro entre Eriksen e o clube inglês. Segundo o "Mirror", o Tottenham pretende renovar contrato com o médio e aumentar-lhe o salário, mas Eriksen pretende recusar e sair a custo zero, visto que o clube inglês terá recusado a saída do jogador para o Real Madrid. O "The Sun" garante que os merengues têm 65 milhões de euros para apostar no médio.

Barcelona: A imprensa espanhola avançou este domingo que Nelson Semedo se teria colocado à disposição para ser moeda de troca na transferência de Neymar mas o jogador português já veio desmentir: "Não digam coisas sem cabimento. Fake News", disse.

Bayern Munique: ​​​​​​​Coutinho já está em Munique para assinar pelo clube alemão. O brasileiro, que jogará cedido pelo Barcelona até ao final da época, aterrou este domingo para fazer os exames médicos. Antes de oficializar Coutinho, o campeão alemão anunciou a chegada de Michaël Cuisance, que assinou um contrato válido por cinco anos.