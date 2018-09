Bancada colapsa e provoca vários feridos no Eibar - Sevilha

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:27 Facebook

Poucos segundos depois do golo de Éver Banega, o segundo do Sevilha frente ao Eibar, uma das bancadas do recinto acabou por ceder, provocando vários feridos. O jogo esteve interrompido durante alguns minutos e, segundo o jornal espanhol "El Mundo", há pelo menos quatro feridos.

O sucedido ocorreu depois do segundo golo do Sevilha, que Banega marcou de grande penalidade. Parte da bancada onde estavam os adeptos sevilhano acabou por ceder e, segundo a imprensa espanhola, pelo menos quatro pessoas tiveram de receber assistência médica e foram transportados de maca para fora do recinto.

O encontro terminou com uma vitória do Sevilha por 3-1, com golos de André Silva e um bis de Banega, já na segunda parte. Jordan marcou o único golo da equipa da casa.