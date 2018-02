Bancada do estádio do Estoril reabre para jogo com Sporting

Hoje às 17:23 Facebook

Twitter

A Liga de clubes anunciou, esta sexta-feira, que a bancada norte do Estádio António Coimbra da Mota vai reabrir para a receção do Estoril Praia ao Sporting, da 21.ª jornada.

"A Liga Portugal, em função do relatório favorável dado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), vai reabrir a bancada do Topo Norte do Estádio António Coimbra da Mota", lê-se no comunicado emitido pelo organismo.

No mesmo documento, a Liga de clubes dia que "estão reunidos os requisitos mínimos exigidos, em termos de sanitários, bares e acessos, pelo que ratifica a decisão e parecer do LNEC que deu indicações para a reabertura da bancada do Topo Norte".

A 15 de janeiro, o desafio entre o Estoril Praia e o F. C. Porto foi interrompido ao intervalo, quando o marcador estava 1-0 a favor dos 'canarinhos', depois de terem sido detetados problemas na bancada norte, onde estavam os adeptos dos dragões, que foram evacuados para o relvado.

Como consequência, a Liga declarou a interdição da bancada, com a segunda parte do encontro entre canarinhos e F. C. Porto a ser marcada para dia 21 de fevereiro.

Um parecer preliminar do LNEC, publicado a 19 de janeiro, a área interior - onde foram registados maiores danos - é "uma estrutura independente" da bancada e considerou, por isso, que a segurança "não foi comprometida".

Contudo, o relatório deixou também recomendações de melhorias a efetuar e defendeu um "melhor apuramento" das razões dos estragos detetados.

Na terça-feira, a receção do Estoril Praia ao Tondela, que a equipa de Ivo Vieira venceu por 3-0, foi realizada com a bancada norte encerrada ao público.