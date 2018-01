Liga mantém bancada do Estoril interditada até obras

JN Ontem às 22:09 Facebook

Liga anuncia que a bancada será encerrada enquanto não forem feitas as obras aconselhadas pelo LNEC.

A Liga diz que o parecer preliminar do Laboratório Nacional de Engenharia Civil sobre a estrutura da bancada norte do Estádio António Coimbra da Mota (evacuada na última segunda-feira, o que obrigou ao cancelamento do jogo Estoril - F. C. Porto, ao intervalo) foi enviado à Comissão Técnica de Vistorias (CTV) da Liga Portugal, para que esta avalie as medidas elencadas pelo LNEC.

A CTV já notificou o Estoril Praia de que irá acompanhar as obras na referida bancada. A Câmara Municipal de Cascais anunciou que os trabalhos começarão na próxima semana.

Por determinação da Liga Portugal, a bancada permanecerá interditada até ao final das obras aconselhadas pelo LNEC. Antes da conclusão do desafio entre o Estoril e o F. C. Porto, agendada para 21 de fevereiro, o Estoril tem prevista a visita de outro grande, o Sporting, a 3 ou 4 do próximo mês, conforme o Sporting se apure ou não para a final da Taça da Liga.

Sobre a decisão do comandante das forças de segurança, que mandou suspender o jogo da 18.ª jornada do campeonato, a Liga entende que foram "acautelados os interesses superiores do público presente no Estádio", sublinhando que, "em caso de dúvida, a segurança das pessoas é prioritária".