Barça envia proposta de renovação ao "novo Pogba" para o email do... Espanyol!

Um engano de endereços de email e uma situação que não teve outra sequência que não fosse o embaraço do Barcelona e a revelação de uma negócio que devia ficar no segredo da casa: em vez de ser envida ao agente do jogador, a proposta de contrato profissional ao "novo Pogba", uma estrelinha de 16 anos, foi parar à caixa de correio do diretor desportivo do rival Espanyol...

Segundo a ESPN, o Barcelona cometeu o equívoco quando quis transmitir ao agente de Ilaix Moriba a proposta de renovação de contrato, já com os termos do que seria o primeiro vínculo profissional do jovem prodígio da Guiné-Conakry, que, aos 16 anos, joga na equipa de sub-19 e está já prometido, na próxima época, à equipa B do clube catalão.

No final, o engano acabou num rasgado sorriso. E no espanto total do Espanyol... É que se o diretor desportivo do segundo maior emblema da capital catalão deu imediatamente pelo logrou e tratou de avisar o remetente do email, tal não impossibilitou que a história corresse. Segundo fontes do Espanyol, os números do contrato proposto ao prodígio africano dos "blaugrana", já naturalizado espanhol, "eram superiores aos de certos jogadores da equipa principal" do Espanyol.