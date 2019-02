Barça-Real Madrid: dose tripla em 24 dias

Hoje às 19:36 Facebook

Aos dois jogos sorteados esta sexta-feira para as meias-finais da Taça do Rei (quarta-feira, no Camp Nou, e dia 27, na segunda mão) junta-se mais um superclássico, a 2 de março, no Bernabéu, para a 26.ª jornada da liga espanhola.

O triplo confronto entre os dois maiores emblemas do futebol espanhol começa já na quarta-feira. O Barcelona, recordista de títulos, com 30 troféus conquistados, e vencedor das últimas quatro edições, recebe o Real Madrid. A segunda mão joga-se no dia 27, no estádio Santiago Bernabéu, no mesmo palco que, três dias depois, receberá novo clássico, para a Liga espanhola.

O Barcelona, campeão espanhol, qualificou-se para as meias-finais ao golear por 6-1 na receção ao Sevilha, depois de ter perdido na primeira mão por 2-0, enquanto o Real Madrid, campeão europeu e mundial, impôs-se nos dois encontros com o Girona, por 4-2 e 3-1.

Na outra meia-final vão defrontar-se, nas mesmas datas, o Betis e o Valência. Caso vença a eliminatória, a equipa de Sevilha beneficiará da vantagem de discutir o título em casa, uma vez que a final da competição está marcada para o estádio Benito Villamarín (25 de maio).