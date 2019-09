Barcelona bate Valência e aproxima-se da liderança em Espanha

Hoje às 22:40 Facebook

O campeão Barcelona venceu este sábado em casa o Valência por 5-2, em jogo da quarta jornada da liga espanhola, e aproximou-se da liderança do campeonato.

Ansu Fati, de 16 anos, foi titular pela primeira vez, após se ter tornado o mais jovem goleador da história do Barça, com o Osasuna (2-2), e voltou a marcar, abrindo a contagem aos três minutos, a passe do holandês Frenkie de Jong.

Os papéis inverteram-se quatro minutos depois, com o avançado a assistir o médio, mas Gameiro reduziu aos 29 minutos e relançou o Valência na luta por um resultado positivo.

No segundo tempo, Piqué aproveitou uma defesa incompleta para fazer o 3-1, aos 52 minutos, com o uruguaio Luis Suárez a substituir Fati aos 60 e marcar no minuto seguinte, bisando aos 82, antes de o compatriota Gómez fazer o 5-2 final para a equipa che, aos 90+2.

Depois da derrota do líder Atlético de Madrid em casa da Real Sociedad (2-0), os catalães sabiam que podiam colocar-se a dois pontos do primeiro lugar e a um do rival Real Madrid, que venceu por 3-2 o Levante.

Na estreia de Albert Celades como treinador do Valência, depois de substituir Marcelino Toral, Gonçalo Guedes foi titular (saiu aos 69) e a equipa somou o terceiro jogo sem vencer, em quatro possíveis, enquanto os 'culés' tiveram Nelson Semedo como totalista e somam sete, no quarto lugar provisório.

No domingo, o Sevilha pode isolar-se na frente do campeonato se vencer na deslocação ao reduto do Alavés, enquanto o Bétis recebe o Getafe e o Celta de Vigo recebe o Granada.