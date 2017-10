Barcelona cede primeiros pontos em Espanha frente ao Atlético

Ontem às 22:58 Facebook

O líder FC Barcelona perdeu este sábado os primeiros pontos no campeonato espanhol de futebol, mas conseguiu assegurar a conquista de um graças ao golo tardio de Luis Suarez, que proporcionou o empate 1-1 com o Atlético de Madrid.

O avançado uruguaio restabeleceu a igualdade aos 82 minutos, depois de a equipa anfitriã ter-se colocado em vantagem aos 21, com um golo do médio Saul Ñiguez, no jogo grande da oitava jornada da prova, em que os internacionais portugueses Nelson Semedo e André Gomes foram titulares pelos catalães.

O Atlético revelou-se sempre muito sólido durante a primeira parte, tendo sido premiado com o colocado remate de fora da área de Ñiguez, mas o 'Barça' reagiu no segundo período, muito por força das iniciativas do argentino Lionel Messi, uma das quais acertou no poste da baliza adversária.

O jogo não escapou à crise política que afeta o país, desencadeada pelo referendo sobre a independência da Catalunha, com o grupo de adeptos radicais do Atlético a exibir centenas de bandeiras de Espanha e a entoar a música 'Y Viva España'.

Depois de sete vitórias consecutivas, o Barcelona perdeu o registo 100% vitorioso na competição, mas mantém-se bem firme no topo da classificação, com cinco pontos de vantagem sobre o rival Real Madrid, campeão em exercício, que hoje subiu ao segundo lugar.

O Atlético de Madrid igualou o Sevilha no terceiro lugar, na sequência da derrota da equipa andaluz no recinto do Athletic Bilbau, por 1-0, mas podem ser ambos ultrapassados -- assim como o Real Madrid - pelo Valência, que joga no domingo no reduto do Betis.

À equipa madrilena valeu também um golo tardio, do avançado português Cristiano Ronaldo, aos 85 minutos, para vencer por 2-1 em casa do Getafe. Antes, o francês Karim Benzema tinha inaugurado o marcador para o Real Madrid, aos 40 minutos, mas Molina restabeleceu o empate, aos 55.