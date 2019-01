Barcelona contrata a custo zero num dia marcado pelo regresso de Pepe

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:30 Facebook

Num dia marcado pelo regresso de Pepe ao F. C. Porto, Caio Luca chega para assinar pelo Benfica e Barcelona contrata a custo zero.

F. C. Porto: Mais de uma década depois, o regresso. Pepe, de 35 anos, volta ao F. C. Porto como jogador livre, uma vez que rescindiu o contrato que o ligava ao Besiktas, no passado mês de dezembro. Desde essa altura, Pepe definiu o regresso a Portugal como prioridade e os azuis e brancos permitiram-lhe reentrar pela porta grande, oferecendo-lhe um lugar no plantel campeão nacional por uma época e meia.

Benfica: O Celta está de olho em Yuri Ribeiro. Quem o garante é a estação de rádio espanhola "Cadena Ser", que adianta que foi Miguel Cardoso a contactar o lateral-esquerdo dos encarnados. Ainda nas águias, o avançado brasileiro Caio Luca chegou a Lisboa para assinar por cinco épocas.

Aves: Nildo de 32 anos, está de saída do Aves para reforçar o Al-Taawon, clube da Arábia Saudita treinado pelo português Pedro Emanuel.

Al-Nassr: Rui Vitória volta a ser rival de Jorge Jesus. O ex-treinador do Benfica chegou esta terça-feira a acordo para orientar o Al-Nassr, da Arábia Saudita, atualmente segundo classificado do campeonato, atrás do Al-Hilal.

Arsenal: Denis Suárez, de 25 anos, vai deixar o Barcelona e assinar em definitivo pelos Gunners. Quem o garante é o jornal "Sport".

Chelsea: Fàbregas já se despediu do Chelsea mas ainda não há acordo do clube inglês com o Mónaco. Segundo a imprensa inglesa, os "blues" travaram a saída do médio para o Principado e só o deixará sair quando encontrar um substituto.

Barcelona: Os catalães levaram a melhor sobre Juventus e Nápoles e contrataram Jean-Clair Todibo, um dos centrais mais promissores a custo zero. O francês, de 19 anos, alinhava no Toulouse e estava em final de contrato, rumando ao Barcelona na próxima temporada.

AEK: Hélder Lopes, de 30 anos, renovou contrato com o AEK até junho de 2022. O lateral esquerdo está lesionado desde setembro do ano passado, mas tal não foi impedimento para permanecer na Grécia.