Barcelona dá prenda de Natal amarga a Ronaldo

O Barcelona deu uma prenda de Natal amarga ao Real Madrid, no Santiago Bernabéu. A equipa catalã venceu a partida da 17.ª jornada da liga espanhola por 3-0 e chega a 2018 com uma liderança segura do campeonato.

Depois de uma primeira parte com pouco para contar, Suárez, aos 54 minutos, fez o 1-0 para o Barcelona. Mas o momento fundamental da partida aconteceu aos 63 minutos, Carvajal defendeu um remate de Paulinho com as mãos e foi expulso da partida. De grande penalidade, Messi marcou e carimbou a vitória dos líderes do campeonato espanhol.

Já nos descontos, o Barcelona dilatou a vantagem para 3-0 pelo pé de Aleix Vidal, que tinha acabado de entrar em jogo.

Com esta vitória, o Barcelona fica com 45 pontos, a 14 de diferença para a equipa de Cristiano Ronaldo, que não conseguiu marcar nesta partida.