Barcelona despede-se da liga com um empate em casa do Eibar

O campeão espanhol Barcelona empatou (2-2) este domingo em casa do Eibar, terminando a Liga com 87 pontos, mais 11 do que o Atlético de Madrid, e celebrando a conquista do campeonato pela 26.ª vez.

O defesa espanhol Marc Cucurella deu vantagem à formação da casa, aos 20 minutos, mas o inevitável Lionel Messi marcou dois golos em dois minutos (31 e 32) e deu a volta ao marcador. Porém, ainda antes do intervalo (45 minutos), os bascos empataram a partida com um grande golo de fora da área do argentino Pablo De Blasis e o resultado manteve-se até ao final do encontro.

No outro jogo do dia, o Real Madrid despediu-se da La Liga da pior forma, perdendo em casa com o Betis de Sevilha (2-0), terminando uma época de pesadelo, em que ficou no terceiro posto a 19 pontos do gigante da Catalunha.

O Barcelona vai ainda disputar a final da Taça do Rei no próximo sábado frente ao Valência, no Estádio Benito Villamarín, a casa do Betis de Sevilha.