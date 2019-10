Barcelona e Liverpool apanham susto

Ontem às 23:13 Facebook

Na jornada em que o Benfica somou nova derrota, frente ao Zenit, o campeão Liverpool e o Barcelona apanharam sustos.

Depois de ter empatado em casa com o Zenit, o Lyon, com Anthony Lopes na baliza, somou o primeiro triunfo, ao vencer na Alemanha um perdulário Leipzig, por 2-0, com golos de Depay (11 minutos) e Terrier (65).

O campeão europeu Liverpool esteve perto de voltar a perder pontos, após a derrota em Nápoles, depois de desperdiçar uma vantagem de 3-0 frente ao Salzburgo, valendo o golo de Salah, aos 69 minutos, para dar um triunfo por 4-3.

Mané (9 minutos), Robertson (25) e Salah (36) encaminharam os reds para aquilo que parecia ser uma vitória tranquila, mas Hwang (39), Minamino (56) e Haaland (60), que fez o quarto golo na prova, ainda deram o empate aos austríacos.

O Nápoles, que perdeu Mário Rui por lesão, continua a liderar o Grupo E, apesar de não ter ido além de um nulo em casa do Genk, passando a somar quatro pontos, mais um do que Liverpool e Salzburgo, enquanto o conjunto belga tem apenas um.

O Barcelona esteve a perder em casa com o Inter de Milão, depois de Lautaro Martínez colocar os italianos em vantagem logo aos três minutos, valendo aos catalães a classe de Luis Suárez, que bisou, aos 58 e 84.

Os blaugrana estão igualados na liderança do Grupo F com o Borussia Dortmund, com quatro pontos, mais três do que Inter de Milão e Slavia de Praga.

O conjunto alemão foi vencer a casa dos checos, por 2-0, com um bis de Hakimi, aos 35 e 89 minutos.

No Grupo H, o Ajax somou o segundo triunfo em outros tantos jogos, ao triunfar em casa do Valência, por 3-0, com golos de Ziyech (08 minutos), Promes (34) e Van de Beek (67).

O conjunto espanhol, com Gonçalo Guedes no onze e Thierry Correia como suplente utilizado, ainda desperdiçou uma grande penalidade, aos 25 minutos, por Parejo.

O Chelsea estreou-se a vencer, em casa do Lille (2-1), que teve José Fonte a titular e Xeka e Renato Sanches a sair do banco.

Abraham (22) e Willian (78), que fazia o 300.º jogo pelos blues, marcaram para os londrinos e Osimhen (33) ainda empatou para os gauleses, que estão no último lugar, ainda sem pontos, com Ajax a ter seis e Chelsea e Valência três.