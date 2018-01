Barcelona e Liverpool chegaram a acordo por Coutinho

JN Hoje às 18:40, atualizado às 19:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Segundo a imprensa inglesa, Liverpool e Barcelona já terão chegado a acordo pela transferência de Philippe Coutinho, um negócio que deverá render 160 milhões de euros à equipa londrina.

Segundo o "The Times", o Barcelona chegou, este sábado, a acordo com o Liverpool para a transferência do brasileiro Philippe Coutinho.

Segundo o jornal inglês, os catalães vão desembolsar 160 milhões de euros pela transferência, 120 a pronto e mais 40 sujeitos a variáveis. A confirmarem-se os valores, será a segunda transferência mais cara de sempre, apenas superada pelo também brasileiro Neymar, que trocou os catalães pelo PSG por 222 milhões de euros.

Já de acordo com o jornal As, o brasileiro deve viajar já este sábado para Barcelona e deve ser apresentado aos adeptos durante no domingo.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Philippe Coutinho, de 25 anos, atuava na Premier League desde 2013, quando trocou o Inter de Milão pelo Liverpool.

O Barcelona já oficializou, este sábado, a transferência e informou que o médio terá uma cláusla de 400 milhões de euros.