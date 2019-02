Barcelona e Real Madrid empatam e adiam decisão para o Bernabéu

Ontem às 21:56 Facebook

Barcelona e Real Madrid empataram por 1-1 esta quarta-feira, no Estádio Camp Nou, em Barcelona, na primeira mão das meias-finais da Taça do Rei. Decisão do finalista fica para o segundo jogo, no Santiago Barnabéu, no dia 27.

Os "merengues" começaram melhor e inauguraram o marcador logo aos seis minutos, com golo de Lucas Vázquez.

O golo do empate surgiu na segunda parte, após jogada de insistência e remate certeiro de Malcom, aos 57 minutos.

Nélson Semedo foi titular como lateral direito do Barça e viu o cartão amarelo aos 43 minutos.

O Real Madrid chega à segunda mão com uma ligeira vantagem, uma vez que marcou um golo fora de casa.