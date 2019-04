Barcelona empata frente ao Villarreal em jogo com oito golos

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:45 Facebook

Um jogo de loucos no La Cerámica com Villarreal. O Barcelona esteve a ganhar por 2-0 mas a equipa da casa virou para 4-2. Perto do fim do encontro, os catalães ainda conseguiram um empate (4-4) e Messi voltou a marcar um golaço.

Com Messi no banco, o Barcelona chegou rapidamente ao 2-0 graças a golos de Coutinho e Malcom, aos 12 e 16 minutos, respetivamente. E se com tal vantagem, à partida, o jogo estaria mais do que controlado, o melhor ainda estaria para vir. Samuel Chukwueze, aos 22 minutos, ainda reduziu e, para a segunda parte, o espetáculo.

Logo a abrir, aos 50 minutos, Karl Toko Ekambi empatou o jogo e Vicente Iborra conseguiu a reviravolta. Nessa altura, Messi saltou do banco de suplentes mas os "submarinos amarelos" voltariam a marcar por Carlos Bacca, aos 80 minutos. Seis minutos depois, o Villarreal ficou reduzido a dez após a expulsão de Alvaro Gonzalez. Messi, com um golaço, fez o 4-3 e Luis Suarez empatou já na compensação.

Veja o golo do argentino: