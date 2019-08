Barcelona empata em casa do Osasuna com golo histórico

Ontem às 20:07 Facebook

Twitter

Partilhar

O Barcelona empatou (2-2) este sábado no terreno do Osasuna, num jogo em que Anssumane Fati, de 16 anos, tornou-se o mais jovem de sempre a marcar pelos catalães na liga espanhola.

A formação da casa adiantou-se no marcador logo aos sete minutos, por intermédio do médio espanhol Roberto Torres, que aproveitou um cruzamento largo de Brandon Llamas para 'fuzilar' a baliza de Ter Stegen.

O técnico dos culés, Ernesto Valverde, decidiu mexer na equipa para a segunda parte, lançando Fati para o lugar do português Nélson Semedo e, aos 51 minutos, a nova coqueluche do Barça justificou a aposta, apontando um bom golo de cabeça, após cruzamento milimétrico de Carles Pérez, também ele da cantera catalã, batendo um recorde que pertencia a Bojan Krkic.

O mesmo Carles Pérez voltou a estar em destaque, ao fazer nova assistência aos 64 minutos, desta feita para uma bela conclusão do brasileiro Arthur, que também se estreou a marcar pelo Barcelona.

Porém, aos 81 minutos, Roberto Torres bisou no encontro, marcando um penálti, após Piqué cortar a bola com o braço na área dos catalães, e fixou o resultado final nos 2-2, confirmando o mau arranque do Barcelona na La Liga, com uma derrota, um empate e apenas uma vitória em três jogos.

Veja o golo: