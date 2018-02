Barcelona ganha vantagem sobre Valência na Taça do Rei

Hoje às 23:01 Facebook

O FC Barcelona colocou-se, esta quinta-feira, em vantagem sobre o Valência nas meias-finais da Taça do Rei de Espanha em futebol, ao vencer em Nou Camp por 1-0, no encontro da primeira mão.

Um golo de cabeça do uruguaio Luis Suárez, após um centro da esquerda de Lionel Messi, aos 67 minutos, selou o tangencial triunfo do 'Barça', que dominou o jogo por completo, perante um conjunto 'ché' quase sempre muito 'encolhido'.

O conjunto de Ernesto Valverde esteve instalado junto à área contrária quase todo o encontro, mas, perante um Valência a defender com muitos jogadores, sentiu grandes dificuldades em criar ocasiões de perigo.

Na primeira parte, um centro de Iniesta, ao qual Suárez não conseguiu chegar, foi o momento mais perigoso do 'Barça', para, nos descontos, Montoya efetuar o primeiro remate do Valência, que não passou muito ao lado da baliza de Cilessen.

Os catalães imprimiram mais velocidade no início da segunda parte e, após várias tentativas, nomeadamente de Messi, que efetuou nove remates, Suárez marcou de cabeça, após cruzamento milimétrico do argentino, no meio de muitos valencianos.

A mudança no resultado nada alterou na disposição das equipas, com o FC Barcelona a continuar à procura do golo, mas sempre com dificuldades em criar ocasiões e a ver os seus remates esbarrarem consecutivamente nas muitas 'pernas' contrárias.

Na parte final, o Valência, que raramente conseguiu sair para o ataque, face à pressão imediata dos jogadores da casa após a perda de bola, faceta em que se destacou Umtiti, ainda assustou duas vezes, mas, em ambas, Santi Mina resolveu mal.

A segunda mão realiza-se na próxima quinta-feira (08 de fevereiro), no Mestalla. Na outra meia-final, o Leganés empatou 1-1 na receção ao Sevilha.