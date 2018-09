Barcelona marca oito na goleada ao Huesca, Valência empata

Hoje às 20:44 Facebook

O Barcelona goleou, este domingo, em casa, o Huesca por 8-2, em jogo da terceira jornada da liga espanhola, enquanto o Valência empatou a duas bolas em casa do Levante.

O argentino Lionel Messi (16 e 61 minutos) e o uruguaio Luis Suárez (39 e 90+3, o último de grande penalidade) bisaram, com o francês Dembelé (48), o croata Rakitic (52) e Jordi Alba (81) a completarem o marcador, que teve ainda um autogolo de Pulido (24) a favor dos catalães.

No recém-promovido Huesca, que contou com Luisinho a titular e Rúben Semedo a partir dos 65, os autores dos golos foram Hernández, aos três, e Gallar, aos 42.

O resultado aponta para um jogo desequilibrado, mas o Barça só reforçou o estatuto de campeão espanhol e de grande favorito no jogo no segundo tempo.

Na primeira parte, os visitantes entraram a vencer, mas Messi rapidamente igualou, antes de Pulido marcar na própria baliza e consumar a reviravolta.

Suárez fez o 3-1 aos 39, mas Gallar reduziu três minutos depois e o intervalo chegou com um jogo aberto e equilibrado.

No segundo tempo, a história do jogo conta-se pelos golos da equipa da casa, que dominou por completo a partida e fez os golos chegarem de forma natural.

O Barcelona juntou-se ao Real Madrid, que no sábado venceu por 4-1 o Leganés, no topo da tabela espanhola, com nove pontos, enquanto o Huesca sofreu a primeira derrota no principal escalão e segue em 13.º, com quatro pontos.

Antes, o Alavés começou a perder em casa com o Espanyol, graças a um tento de penálti do brasileiro Léo Baptistão, aos 42, mas respondeu com dois golos em dois minutos, no segundo tempo, por Borja e Sobrino, aos 57 e 59, respetivamente.

A equipa da casa venceu pela primeira vez e subiu ao 11.º lugar com quatro pontos, os mesmos do Espanyol, que é sexto.

No primeiro jogo do dia, o Valência, com Rúben Vezo como suplente não utilizado, não foi além de um empate em casa do Levante e ainda não ganhou em La Liga, com dois empates e uma derrota.

Um bis de Roger Marti, aos 13 e aos 33 minutos, adiantou em duas ocasiões a equipa da casa, com os che a responderem pelo russo Cheryshev, aos 16, e o capitão Parejo, de penálti aos 52.

O Levante é quinto com quatro pontos, ainda que possa perder a posição dependendo do resultado do dérbi de hoje entre Bétis e Sevilha (19:45), enquanto o Valência é 16.º com dois.