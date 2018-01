Barcelona perde com o Espanyol na Taça do Rei

Ontem às 22:21 Facebook

O Barcelona, detentor do troféu, foi esta quarta-feira derrotado no terreno do vizinho Espanyol e ficou em desvantagem nos quartos de final da Taça do Rei de Espanha, após a primeira mão.

Com os portugueses Nelson Semedo e André Gomes como suplentes não utilizados, o Barcelona desperdiçou uma grande penalidade pelo argentino Lionel Messi, aos 62 minutos, e acabou por sofrer o golo da derrota nos instantes finais.

Oscar Melendo, de apenas 20 anos, marcou o seu primeiro golo pela equipa principal do Espanyol, aos 88 minutos, e deixou a sua equipa em vantagem no intervalo da eliminatória.

Antes, o Valência, com a ajuda de Gonçalo Guedes, colocou-se em vantagem frente ao Alavés (2-1), enquanto o Sevilha foi à capital surpreender o Atlético Madrid (2-1).

No Mestalla, Guedes marcou aos 73 minutos, dando na altura o empate à sua equipa, e esteve no lance que resultou na expulsão de Dieguez, defesa do Alavés, aos 77.

Os forasteiros, que foram finalistas vencidos na última edição da prova, chegaram a estar em vantagem, por Sobrino, aos 66 minutos, mas Guedes e depois Rodrigo, também ex-Benfica, aos 82, protagonizaram a reviravolta.

Gonçalo Guedes esteve a tempo inteiro na equipa che, enquanto Rúben Vezo não saiu do banco de suplentes.

Em Madrid, com alguma surpresa, o Sevilha colocou-se em vantagem perante o Atlético, com o argentino Correa a marcar o golo do triunfo dos andaluzes, aos 88 minutos.

De regresso aos colchoneros, Diego Costa colocou a equipa da casa na frente do marcador, aos 73 minutos, mas um lance infeliz do guarda-redes Moya, que desviou um centro para a sua própria baliza, aos 80, refez a igualdade.

A primeira mão dos quartos-de-final fecha na quinta-feira, com o Real Madrid a visitar o campo do Leganés.