Barcelona pergunta por Grimaldo e Pogba deixa pedido ao Manchester

Neste sábado, a imprensa espanhola avança que o Barcelona perguntou por Grimaldo e negoceia um português para a próxima época. Já Pogba deixou um pedido ao Manchester United.

Benfica: Segundo o "Sport", o clube encarnado terá recebido duas propostas informais do Barcelona por Grimaldo. O jogador espanhol é um dos titulares indiscutíveis das águias e, esta época, disputou 54 jogos e marcou sete golos.

Tondela: Os beirões e o Estrela Vermelha estão em negociações por Tomané. O avançado de 26 anos, melhor marcador dos auriverdes, está a um passo de rumar à Sérvia.

Lyon: O futuro de Anthony Lopes tem sido bastante falado mas, segundo a imprensa francesa, o português pretende renovar com o clube francês. O guarda-redes tem contrato com o Lyon até 2020.

Manchester United: O jornal "A Marca" adianta este sábado que Paul Pogba quer jogar no Real Madrid na próxima época e que já terá, inclusive, informado os responsáveis do clube inglês. No entanto, os red devils não estão a facilitar a saída do médio.

Barcelona: Os catalães estão atentos a Raphael Guerreiro e, segundo o "Sport", já terão entrado em negociações com o Borussia Dortmund para a contratação do lateral português.

Real Madrid: O guarda-redes Navas quer deixar o Real Madrid mas os merengues não vêem com bons olhos as condições impostas. Segundo o "As", o guardião quer sair a custo zero e pretende receber os dois anos de contrato que ainda tem com o Real Madrid.

Inter de Milão: O contrato de Icardi com o clube italiano só termina em 2021 mas, segundo o jornal italiano "La Repubblica", o jogador pretende denunciar o Inter por "bullying no trabalho" para rescindir contrato.