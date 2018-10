Barcelona quer castigar Ronaldinho por apoiar Bolsonaro

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:14 Facebook

Twitter

Ronaldinho Gaúcho assumiu publicamente apoio a Bolsonaro, candidato à presidência do Brasil, e, segundo o jornal "Sport", o Barcelona não perdoou e castigou o brasileiro.

Ronaldinho, que costuma representar o Barcelona em alguns eventos internacionais, está no centro da polémica no clube espanhol. O ex-jogador prestou apoio a Jair Bolsonaro, candidato à presidência do Brasil, e os catalães, que consideram os valores defendidos pelo candidato inaceitáveis, não perdoou o ex-jogador.

Segundo o jornal "Sport", o Barcelona decidiu diminuir o número de eventos em que Ronaldinho marcará presença enquanto embaixador. Ainda antes da primeira volta, o ex-jogador explicou o apoio a Bolsonaro.

"Por um Brasil melhor, desejo paz, segurança e alguém que nos devolva a alegria. Escolhi viver no Brasil e quero um Brasil melhor para todos", explicou no Twitter, numa publicação com uma foto com o número 17, identificado com Bolsonaro.