Barcelona tem novo guardião e Liverpool garante promessa holandesa

A manhã desta quinta-feira ficou marcada pela oficialização da chegada do guarda-redes Neto ao Barcelona e de Sepp van den Berg ao Liverpool. Aos clubes portugueses continuam a ser associados vários nomes.

Benfica: Lucas Silva está a ser apontado ao Benfica. Segundo o portal brasileiro Terra, os campeões nacionais são uma possibilidade para o médio brasileiro prosseguir a carreira, uma vez que não entra nos planos de Zinedine Zidane no Real Madrid. Recentemente, Lucas Silva esteve emprestado ao Cruzeiro, tendo feito 18 jogos.

F. C. Porto: O Zenit e o Club Brugge estão interessados em Luis Díaz, avançado que tem sido associado ao F. C. Porto. O internacional colombiano, que está ao serviço da seleção orientada por Carlos Queiroz na Copa América, representa o Junior Barranquilla, clube que já terá recebido mesmo uma proposta um pouco acima dos cinco milhões de euros dos belgas.

Sporting: Victor Cantillo está novamente a ser apontado aos leões. De acordo com a imprensa colombiana, o médio de características defensivas agrada a Marcel Keizer. Cantillo, de 25 anos, representa o Junior Barranquilla desde 2017. Até ao momento, a carreira foi toda feita no futebol colombiano, tendo passado por Deportivo Pasto, Leones, Depor e Atlético Nacional.

Domingos Duarte deixa o Deportivo da Corunha, onde esteve na época passada por empréstimo dos leões. O regresso a Alvalade deverá ser de curta duração, pois não entra nos planos de Marcelo Keizer e tudo indica que será transferido a título definitivo.

V. Setúbal: Khalid Hachadi é a mais recente contratação do Vitória de Setúbal. O avançado marroquino, considerado uma das revelações da última edição do campeonato do país de origem, assinou um contrato válido por cinco temporadas, até 2024.

Feirense: O Feirense anunciou a renovação de Cris para a próxima temporada. Desta forma, o capitão de equipa do conjunto de Santa Maria da Feira vai partir para a 12.ª época ao serviço da equipa sénior do clube onde se formou.

Mafra: Nuno Rodrigues é reforço do Mafra, que vai continuar a competir na LigaPro na próxima temporada. O médio, de 24 anos, chega proveniente do Lusitano Vildemoinhos.

Varzim: O avançado Willian Dias foi oficializado pelo Varzim, trabalhando já sob as ordens do treinador Paulo Alves. Trata-se do terceiro clube do atacante brasileiro no futebol português, após as passagens por Famalicão e Arocua, onde terminou a época passada.

Barcelona: Os catalães oficializaram a contratação do guarda-redes brasileiro Neto, que chega a Camp Nou proveniente do Valência. O guardião, de 29 anos, assinou um contrato válido por quatro temporadas após os campeões espanhóis terem pago 26 milhões de euros para o negócio se concretizar. Neto faz o caminho inverso ao de Cillessen, guarda-redes holandês que deixou o Barcelona e mudou-se para o Mestalla a troco de 35 milhões de euros.

De acordo com o Sport, o PSG está disposto a negociar a transferência de Neymar para o Barcelona. Para tal, além da compensação financeira, os parisienses pretendem receber Dembélé por empréstimo.

Atlético Madrid: Apontado com alguma insistência ao Nápoles, o futuro de James Rodríguez pode passar pelo regresso a Espanha e a Madrid para vestir a camisola do Atlético de Madrid. De acordo com a Cadena Ser, o colombiano que esteve emprestado pelo Real Madrid ao Bayern Munique interessa aos colchoneros.

Liverpool: Sepp van den Berg foi oficializado como jogador do Liverpool, tendo assinado um contrato de longa duração. O defesa, de 17 anos, é internacional sub-19 pela Holanda vai mudar-se para Anfield após na última época ter participado em 15 jogos da equipa principal do Zwolle, 13.º classificado do campeonato holandês.

Chelsea: Kovacic, que na temporada transata esteve emprestado pelo Real Madrid ao Chelsea, vai mudar-se definitivamente para Stamford Bridge. Segundo a Marca, os londrinos vão desembolsar 45 milhões de euros pelo médio.

Manchester City: João Pedro, avançado de apenas 17 anos que se tem destacado no Fluminense, tendo apontado nove golos em 16 jogos pelo clube carioca até ao momento, está na órbita do Manchester City. O jogador tem um pré-acordo com o Watford, uma vez que não pode assinar de imediato por ser menor de idade, mas o UOL Esporte avança agora com o interesse dos campeões ingleses, que alegadamente querem contratá-lo e emprestá-lo para ganhar experiência no futebol europeu.

Juventus: De acordo com a Sky Itália, Matthijs de Ligt já tem acordo com a Juventus para reforçar o campeão italiano. Agora falta o emblema de Turim chegar a acordo com o Ajax para a transferência do jovem defesa-central.