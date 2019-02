Barcelona travado pelo Valencia em Camp Nou

Hoje às 19:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Catalães estiveram a perder por 2-0, mas Messi bisou e minimizou estragos. No entanto, continuam confortáveis na liderança do campeonato.

Depois da goleada (6-1) ao Sevilha para a Taça do Rei, o Barcelona não foi além de um empate, a dois golos, na receção ao Valência. Contudo, a surpresa até esteve perto de ter contornos mais expressivos, já que os catalães estiveram a perder por dois golos.

Kevin Gameiro, aos 24 minutos, e Parejo, aos 32 de penálti, escandalizaram o Camp Nou. No entanto, Messi respondeu logo de seguida e, aos 39, de penálti, reduziu a desvantagem para um golo e relançou a discussão do resultado.

O inevitável Messi bisou, aos 64 minutos, e dava a ideia de que o Barcelona iria protagonizar a reviravolta no marcador. Puro engano, apesar de os catalães terem terminado com 68% de posse de bola.

Os "blaugrana" continuam confortavelmente na liderança, com mais seis pontos do que o Atlético de Madrid e onze do Real Madrid, embora estes com menos um jogo, e o Valência é sexto, com 30.