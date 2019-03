Barcelona vai ter uma camisola especial para jogar em Madrid

Hoje às 11:47 Facebook

O Barcelona vai apresentar mais um equipamento alternativo para a próxima época e é o quarto equipamento o que está a dar que falar em Espanha.

Segundo o jornal "Sport", para os grandes jogos em Madrid, o Barça vai trajar com uma camisola inspirada na bandeira catalã, a "Senyera", amarela e com riscas vermelhas. Apesar de não ser a primeira vez na história do clube que este tipo de desvio das cores habituais do clube acontece, a decisão de o fazer nos jogos em Madrid é uma clara afirmação política sobre o momento conturbado que se vive na Catalunha.

"Vai ser um design exclusivos para ocasiões especiais", escreve o diário desporto espanhol.