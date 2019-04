Barcelona vence Atlético de Madrid

Hoje às 22:41 Facebook

Twitter

Partilhar

O Barcelona jogou em superioridade numérica a partir dos 28 minutos, contudo, só nos minutos finais conseguiu ultrapassar Oblak, vencendo o Atlético de Madrid por 2-0, à 31.ª jornada da liga espanhola.

Os 11 pontos de avanço que agora detém, 73 contra 62, e com vantagem no confronto direto, deixa os catalães cada vez mais perto de novo título.

Os colchoneros, que tiveram o guarda-redes Oblak em noite inspirada, deram forte réplica, porém, foram traídos pelas palavras de Diego Costa, que seria expulso pelo árbitro por "bocas" em fase prematura do jogo.

Só aos 85 minutos, um depois de Nélson Semedo ter entrado em campo, houve festa em Camp Nou, com o avançado uruguaio Suárez a rematar de fora da área, bem colocado, com a bola a ir ao canto, por baixo do braço de Oblak.

Ainda se festejava o golo, quando, em contra-ataque, Messi pegou na bola e, depois de a perder momentaneamente, só deixou de a ter nos pés quando esta acabou no fundo das redes, deixando as bancadas a gritar "campeões, campeões".

O astro argentino conquistou assim o 335.º triunfo na liga espanhola, sendo o atleta com mais triunfos na competição, deixando para trás Iker Casillas, guarda-redes do F. C. Porto, que pelo Real Madrid contabilizava 334.

Com este desaire, o Atlético de Madrid tem agora somente dois pontos mais do que o Real Madrid, que sofreu para vencer o Eibar, por 2-1, depois de ter estado a perder.

O avançado francês Karim Benzema, que vai com quatro golos nos últimos três encontros, "bisou" com dois cabeceamentos na zona frontal, respondendo assim à melhor primeira parte do Eibar, culminada com golo de Marc Cardona (39).

A destacar igualmente o triunfo do Rayo Vallecano por 2-0 sobre o Valência, que lhe permite ainda sonhar com evitar a descida, complicando as ambições do rival, que se encontra a um lugar e a um ponto da Liga dos Campeões.