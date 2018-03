Barcelona vence Atlético de Madrid com golo de Messi

Hoje às 18:53 Facebook

Twitter

Um livre direto apontado por Lionel Messi, aos 26 minutos, valeu este domingo ao Barcelona uma vitória com sabor a título na receção ao Atlético de Madrid (1-0), na 27.ª jornada da Liga espanhola.

O futebolista argentino, que já havia marcado desta forma em Las Palmas, na quinta-feira, decidiu o embate com o seu 24.º golo na prova, colocando o Barça com oito pontos de avanço sobre os colchoneros, rumo ao sétimo título em 10 anos.

Os catalães, que já tiveram 11 pontos à maior sobre o Atlético de Madrid, mas viram a margem reduzir para cinco após cederem três empates em cinco jogos, dominaram por completo a primeira parte, perante um adversário na expectativa, como se esperava.

O Barça sentia problemas para criar ocasiões de perigo, mas, aos 26 minutos, Messi ganhou um livre à entrada da área e, com a sua classe ímpar, bateu o ex-benfiquista Oblak, colocando a bola junto ao ângulo superior esquerdo do eslovaco.

O argentino apontou o seu 24.º tento na prova, reforçando a liderança dos marcadores, o 28.º em 36 embates com os colchoneros, e o 600.º da carreira, apenas entre as equipas principais de Barcelona e Argentina, em 746 jogos.

Em vantagem, os anfitriões controlaram o encontro até ao intervalo, sempre mais perto da área contrária, mesmo com a baixa de Iniesta, que sofreu uma lesão muscular e teve de ser substituído aos 35 minutos, pelo português André Gomes.

Após o intervalo, o Atlético entrou mais agressivo e, aos poucos, foi-se instalando no meio campo contrário, também face às alterações de Diego Simeone, que fez entrar Correa, Gameiro e Lucas Hernández, tirando Vrsaljko, Gabi e Filipe Luis.

Os colchoneros não conseguiram, porém, criar uma única ocasião flagrante de golo, enquanto o Barcelona, com mais espaço, poderia ter aumentado a vantagem, nomeadamente por Sergio Busquets, aos 78 minutos, e Luis Suárez, aos 90+1.

O Barça não chegou, porém, ao segundo e teve de sofrer até final, notando-se algum desgaste, provavelmente face ao curto tempo de recuperação, já que a equipa jogou na noite de quinta-feira, em Las Palmas.

Com este triunfo, o Barcelona, única equipa invicta nos principais campeonatos europeus (21 vitórias e seis empates), passou a somar 69 pontos, contra 61 do Atlético e 54 do Real Madrid, que no sábado bateu em casa o Getafe por 3-1.

No outro encontro já hoje realizado, o Levante empatou 1-1 na receção ao Espanyol, vendo o seu treinador ser demitido.