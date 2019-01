Barcelona vence em Getafe e reforça liderança da liga espanhola

Hoje às 00:09 Facebook

Twitter

Partilhar

O Barcelona venceu este domingo no campo do Getafe por 2-1, na 18ª jornada da liga espanhola, e consolidou a liderança da prova, deixando o rival Real Madrid, quinto classificado, a dez pontos de distância.

O campeão espanhol capitalizou a perda de pontos dos seus diretos perseguidores, nomeadamente, o Atlético Madrid e o Sevilha, segundo e terceiro colocados, que empataram a um golo na Andaluzia, e o Real Madrid, que saiu derrotado pela Real Sociedad, por 2-0, em pleno estádio Santiago Bernabéu.

O avançado argentino Lionel Messi abriu o marcador aos 20 minutos, o uruguaio Luis Suarez aumentou a vantagem aos 39, mas a reação do Getafe foi forte e premiada com um golo à beira do intervalo, aos 43, por Jaime Mata, que deixou tudo em aberto para a segunda parte.

No segundo período assistiu-se a um jogo intenso, de parada e resposta, com oportunidades de golo para ambos os lados, com o Getafe à beira de marcar o segundo golo, que restabeleceria a igualdade, e o Barcelona do terceiro, que sentenciaria a partida.

O resultado acabou por não sofrer alteração e o Barcelona consolidou mesmo a liderança, com 40 pontos, mais cinco do que o Atlético Madrid, mais sete do que o Sevilha, e mais nove do que o Alavés, equipa sensação do campeonato, no quarto lugar, enquanto o Real Madrid tem já 10 pontos de atraso.

Com o golo que marcou hoje, Messi já leva 16 na liga espanhola, mais quatro do que Suárez, que tem 12, e mais cinco do que o terceiro classificado da lista de melhores marcadores da prova, o avançado uruguaio Christian Stuani, do Girona.