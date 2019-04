Barcelona vence e está cada vez mais próximo do título espanhol

Ontem às 22:46 Facebook

O Barcelona deu esta terça-feira mais um passo com vista à revalidação do título espanhol ao vencer em casa do Alavés por 2-0, em jogo da 34.ª jornada da liga espanhola.

Os catalães, que já podem festejar o título na quarta-feira, caso o Atlético de Madrid, segundo classificado, perca na receção ao Valência, apenas materializaram a vitória na segunda parte, com golos de Carlos Aleña, aos 55, e de Luis Suarez, aos 60, de grande penalidade.

Nos restantes jogos hoje disputados, a luta pela fuga à descida esteve em foco, tendo o Valladolid obtido um importante triunfo, ao vencer na receção ao Girona por 1-0.

O Valladolid saiu da zona de despromoção e subiu ao 15.º lugar com 35 pontos, mas apenas mais um do que o adversário de hoje e o Levante, equipa que se encontra no primeiro lugar abaixo da linha de despromoção.

Frente a uma formação tranquila na pauta classificativa, o Huesca ainda mantém algumas esperanças de poder se manter, tendo vencido o Eibar por 2-0, resultado que lhe permite ficar a cinco pontos de Girona e Levante.