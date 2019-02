Barcelona dá "show" no Bernabéu e está na final da Taça do Rei

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:51 Facebook

O Barcelona venceu (3-0) esta quarta-feira o Real Madrid na segunda mão das meias-finais da Taça do Rei. Suárez, com um bis, esteve em destaque no clássico espanhol.

O Barcelona mandou no Bernabéu, esta quarta-feira, e passou com distinção à final da Taça do Rei. Os catalães, que tinham empatado (1-1) em casa na primeira mão, venceram fora por 3-0 o eterno rival com Suárez em grande plano. Os golos surgiram apenas na segunda parte.

O uruguaio inaugurou o marcador aos 50 minutos. Após uma assistência de Dembélé, que bateu Carvajal antes de deixar a bola para o uruguaio, Suárez rematou de primeira, sem hipótese para Keylor. Vinte minutos depois, os catalães ampliaram a vantagem graças a um autogolo de Varane.

Se as contas já estavam complicadas para o Real Madrid, pior ficaram aos 72 minutos. Após uma falta de Casemiro sobre Suárez na grande área, o árbitro assinalou uma grande penalidade e, na marcação do castigo máximo, o uruguaio marcou à Panenka e selou o resultado para o Barcelona.

Os catalães estão pela sexta vez consecutiva na final e procuram o quinto sucesso seguido e o 31.º da história. O adversário será o Valência ou o Betis, que jogam na quinta-feira, depois do 2-2 em Sevilha.