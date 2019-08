Bas Dost: "Adeus ao Sporting custa muito"

Hoje às 18:28 Facebook

Avançado holandês vai representar o Frankfurt e deixa Alvalade após três temporadas de leão ao peito.

Bas Dost deixou uma emotiva mensagem de despedida ao Sporting, no dia em que foi confirmada a sua transferência para o Frankfurt (Alemanha).

"Chegou o momento de dizer adeus após três anos apaixonantes ao serviço do Sporting. Sempre joguei com o coração por este clube, sempre dei tudo o que tinha por ele e vivemos momentos maravilhosos juntos", destacou o ponta de lança de 30 anos, em comunicado, que recordou momentos menos bom, um em especial "Também passámos por outros [momentos] muito maus, em especial após o ataque a Alcochete. Mas eu sempre senti o apoio dos sócios e adeptos no estádio e na rua", acrescentou.

"Para ser honesto, este adeus custa muito. Mas a vida continua, e espero vir a ser igualmente muito feliz ao serviço do Eintracht Frankfurt", completou Bas Dost.