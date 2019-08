Bas Dost diz que sempre quis assinar pelo Eintracht Frankfurt

Hoje às 14:49 Facebook

O futebolista holandês Bas Dost assumiu, esta segunda-feira, a vontade de assinar pelo Eintracht Frankfurt, admitindo ter deixado para trás o impasse na saída do Sporting.

"A transferência demorou um pouco, pelo que estou mais feliz por estar aqui agora. Aconteceu muita coisa nos últimos dias, mas foi sempre o meu desejo que a transferência fosse feita, todo o resto deixei para trás", afirmou o avançado, na conferência de imprensa de apresentação no emblema alemão.

O Sporting confirmou, esta segunda-feira, a transferência do avançado de 30 anos para o Eintracht Frankfurt, por sete milhões de euros, um valor que pode aumentar em meio milhão de euros (ME), em função de objetivos, três temporadas depois de o ter contratado ao Wolfsburgo por 10 ME e de o holandês ter marcado 93 golos em 127 jogos com a camisola 'leonina'.

"Estou em boa forma, porque tenho treinado em Lisboa. No entanto, estou um pouco cansado por tudo o que se passou nos últimos dias", prosseguiu Bas Dost, que elogiou os adeptos do Eintracht e o desempenho do clube na última temporada, quando terminou a Bundesliga no sétimo lugar.

Formado no FC Emmen, Bas Dost representou na Holanda o Heracles e o Heerenveen, antes de se transferir para o Wolfsburgo, da Alemanha, onde permaneceu quatro épocas, entre 2012 e 2016.

Bas Dost assinou um contrato com o Eintracht válido por três temporadas, até 30 de junho de 2022, tendo o Sporting assegurado o direito de receber 15% de uma transferência futura do avançado.