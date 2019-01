Bas Dost e Felipe titulares no clássico

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 14:42 Facebook

O Sporting recebe este sábado o F. C. Porto em jogo a contar para a 17.ª jornada da Liga. Bas Dost e Felipe estão de regresso. Jefferson e Diaby também vão a jogo na equipa dos leões. Do lado dos dragões, o central brasileiro é a única novidade. Pepe ficou no banco.

Para este clássico, Keizer não pode contar com os lesionados Montero e Battaglia e o castigado Acuña. Do lado dos dragões, os lesionados Otávio, Aboubakar e Marius não vão a jogo.

Onze do Sporting: Renan,Bruno Gaspar, Coates, Mathieu e Jefferson; Gudelj, Bruno Fernandes e Wendel; Diaby, Nani e Bas Dost

Onze do F. C. Porto: Casillas,Maxi Pereira, Felipe, Éder Militão e Alex Telles; Corona, Danilo, Herrera e Brahimi; Marega e Soares

O pontapé de saída está marcado para as 15.30 horas. A arbitragem estará a cargo de Hugo Miguel (Lisboa) e o Tiago Martins (Lisboa) será o videoárbitro.