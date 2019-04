Bas Dost em tratamento deve falhar jogo com o Rio Ave

Hoje às 14:39 Facebook

O avançado holandês continua a não se treinar e deve falhar a receção de domingo à equipa vila-condense, em jogo da 28.ª jornada da Liga de futebol.

Os futebolistas do Sporting regressaram esta quinta-feira aos treinos, numa sessão em que os titulares na vitória diante do Benfica fizeram apenas trabalho de recuperação no ginásio, a três dias da receção ao Rio Ave.

Os leões, que na quarta-feira garantiram em casa o apuramento para a final da Taça de Portugal de futebol, depois de vencerem o rival Benfica por 1-0 na segunda mão das 'meias', preparam já o jogo de domingo, da 28.ª jornada da I Liga.

O treinador holandês Marcel Keizer contou no relvado da Academia de Alcochete apenas com os suplentes utilizados no dérbi, no caso Diaby, Doumbia e Ilori, e os restantes jogadores do plantel que não jogaram.

Fora das opções continuam Battaglia, em tratamento e recuperação a uma rotura do ligamento cruzado de um joelho, e Bas Dost, que ainda recupera de um traumatismo também no joelho.

O Sporting volta a treinar na sexta-feira, em sessão com início às 10:30, à porta fechada.

A equipa lisboeta, que na última ronda subiu ao terceiro lugar, em igualdade com o Sporting de Braga, ambos a oito pontos do líder Benfica e do F. C. Porto, recebe no domingo o Rio Ave, nono classificado, em jogo da 28.ª jornada do campeonato, com início às 20:00.