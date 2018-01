Bas Dost entra e apura Sporting frente ao Cova da Piedade

Ontem às 22:35 Facebook

O Sporting apurou-se, na noite desta quarta-feira, para as meias-finais da Taça de Portugal, ao vencer, em Setúbal, o Cova da Piedade, por 2-1, em jogo dos quartos-de-final da competição. Bas Dost, que entrou na segunda parte, apontou o golo do triunfo, aos 78 minutos.

Após o nulo ao intervalo, o Sporting adiantou-se no marcador aos 54 minutos, num golo marcado por Bruno Fernandes, mas esteve apenas quatro minutos em vantagem, com Cleo a assinar o empate, na transformação de uma grande penalidade, a castigar um desvio com a mão, na grande área, por parte de André Pinto.

Aos 78 minutos e na sequência de um canto, Bas Dost, que havia entrado em jogo no início do segundo tempo, colocou novamente os leões a vencer.

Nas meias-finais, o Sporting jogará, num confronto a duas mãos, com o vencedor do jogo Moreirense-F.C. Porto, que se disputa nesta quinta-feira.