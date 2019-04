Bas Dost está de regresso aos treinos

Hoje às 15:06 Facebook

Bas Dost regressou esta terça-feira aos treinos do Sporting, após um mês de ausência, com vista à preparação do jogo de sexta-feira com o Nacional, da 30.ª jornada da Liga.

Bas Dost está afastado da competição desde 15 de março, devido a um traumatismo no joelho direito, tendo falhado três jogos no campeonato e um da Taça de Portugal, da segunda mão das meias-finais, com o Benfica, que o clube leonino venceu por 1-0, qualificando-se para a final da prova.

De acordo com a informação divulgada no site oficial do Sporting, continuam ausentes dos trabalhos da equipa o médio argentino Rodrigo Battaglia e lateral colombiano Cristián Borja, ambos a recuperarem de lesões.

O Sporting, que soma sete vitórias consecutivas em todas as competições - seis das quais na Liga -, vai na sexta-feira à Madeira defrontar o Nacional, num jogo com início marcado para as 18 horas.

Os leões seguem na terceira posição do campeonato, com 64 pontos, menos oito do que o Benfica e o campeão F. C. Porto, empatados no topo da classificação, enquanto o Nacional está em zona de despromoção, no 16.º e antepenúltimo posto, com 27 pontos.