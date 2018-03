Bas Dost falha jogo com F.C. Porto

Hoje às 21:15 Facebook

Bas Dost não viajou com o Sporting nesta quinta-feira e é ausência confirmada para o jogo com o F. C. Porto, marcado para sexta-feira à noite, no Estádio do Dragão (20.30 horas/Sport TV 1).

O holandês tem uma lesão muscular na coxa direita, contraída frente ao Astana, e já tinha ficado de fora com o Moreirense. Piccini, Petrovic (suspenso) e Wendel ficaram igualmente em Lisboa.

Já Gelson integrou a comitiva, apesar de ter sido expulso na segunda-feira. A sua utilização é incerta já que o Sporting pretende apresentar recurso.

Eis a lista de 21 convocados:

Guarda-redes: Rui Patrício e Salin

Defesas: Ristovski, Coates, André Pinto, Mathieu, Lumor e Fábio Coentrão

Médios: William, Battaglia, Palhinha, Bruno Fernandes, Misic, Acuña, Bruno César e Rúben Ribeiro

Avançados: Bryan Ruiz, Montero, Doumbia, Rafael Leão e Gelson