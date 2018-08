Bas Dost "feliz com reação dos verdadeiros adeptos"

17 Maio 2018 às 15:49 Facebook

Bas Dost, que sofreu ferimentos na cabeça e nas pernas no ataque à Academia de Alcochete, ainda está "chocado" com o que aconteceu mas confessa estar "feliz pela reação dos verdadeiros adeptos do Sporting".

"Ainda estou chocado com este ato de violência contra a nossa equipa na passada terça-feira. Mas estou feliz pela reação dos verdadeiros adeptos do Sporting e eu quero realmente agradecer pelo vosso apoio fantástico. Isso significa muito para mim!", refere o jogador holandês do Sporting num comunicado, divulgado, esta quinta-feira, na rede social Facebook.

"Além disso, estou orgulhoso da forma como a minha equipa lidou com esta situação difícil. Isso mostra a força do nosso grupo. Estou tão orgulhoso desta equipa. Vamos ultrapassar isto juntos!", conclui o avançado do Sporting.

Apesar do "choque", o plantel do Sporting decidiu jogar a final da Taça de Portugal, no domingo, frente ao Desportivo das Aves.