Avançado holandês não faz parte da lista devido a contusão num joelho.

Marcel Keizer, treinador do Sporting, já tinha deixado no ar a possibilidade de não contar com Bas Dost, quando fez a antevisão do jogo deste sábado em Chaves, e a baixa confirmou-se. No lote de convocados, está Bruno Fernandes, recuperado da sobrecarga muscular que o afastou dos jogos da seleção portuguesa.