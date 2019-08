Bas Dost juntou-se à equipa do Sporting mas esteve no ginásio

Hoje às 15:00 Facebook

O avançado Bas Dost juntou-se, esta quinta-feira, ao plantel do Sporting, mas realizou apenas trabalho de ginásio.

Um dia depois de ter sido dispensado do treino, o jogador holandês esteve na Academia de Alcochete, mas não chegou a pisar o relvado, tendo ficado no ginásio.

Bas Dost poderá abandonar o clube nos próximos dias, estando em negociações com o Eintracht Frankfurt, numa transferência que levou a SAD "leonina" a entrar em "guerra" com o avançado, depois de ter sido anunciado um princípio de acordo entre lisboetas e alemães.

Na terça-feira, o holandês foi acusado publicamente pelo Sporting de estar a dificultar a sua transferência para o emblema alemão, depois de alegadamente ter pedido para sair de Alvalade, no final da última temporada.

Por seu lado, o agente do jogador refutas as acusações e diz que foi o Sporting quem comunicou ao jogador que teria de sair, argumentando que o seu salário era incompatível com as dificuldades financeiras do clube.

O lateral Stefan Ristovksi, a recuperar de lesão, voltou a treinar de forma condicionada, enquanto Jovane Cabral continua ausente do relvado, tendo ficado a fazer tratamento e trabalho de recuperação.

O guarda-redes Hugo Cunha, dos sub-19, foi chamado pelo técnico Marcel Keizer para trabalhar com a equipa principal.

O Sporting volta a treinar na sexta-feira, novamente na Academia de Alcochete, à porta fechada.

O Portimonense-Sporting está agendado para as 18.30 horas de domingo.