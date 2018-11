Bas Dost regressa à equipa e faz um "bis" na vitória do Sporting

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:56 Facebook

O Sporting venceu (2-1), este domingo, o Chaves em Alvalade na 10.ª jornada da liga. Bas Dost, que marcou os dois golos dos leões, esteve em destaque.

Sem a Juventude Leonina nas bancadas e com Bas Dost de regresso ao onze, o Sporting chegou ao primeiro golo aos 23 minutos. Acunã acelerou pela esquerda, tirou um cruzamento bem medido para Bas Dost que, no coração da área, cabeceou para o primeiro dos leões, com a bola ainda a bater no poste direito de Ricardo Nunes antes de entrar.

Em vantagem, os leões foram controlando o resultado e, ao minuto 71, o Chaves ficou reduzido a dez após a expulsão de Bruno Gallo, que teve uma entrada imprudente sobre Acunã. Mesmo em inferioridade numérica, os transmontanos conseguiram chegar ao empate. Niltinho estreou-se - e que estreia - a marcar pelo Chaves com um grande golo: um remate cruzado da direita, com a bola a sobrevoar Renan e a bater no poste antes de entrar.

Aos 83 minutos, o árbitro assinalou uma grande penalidade a favor dos leões, num lance entre William e Bas Dost na grande área. Na conversão do castigo máximo, o holandês não tremeu e leva um registo quase imaculado nas grandes penalidades: em 15, falhou apenas uma.

Nos últimos cinco jogos, Bas Dost marcou por cinco vezes.

Com este triunfo, o último encontro de Tiago Fernandes como treinador interino antes da entrada do holandês Marcel Keiser, o Sporting assegurou a subida ao segundo lugar, com 22 pontos, a dois do líder F. C. Porto e com mais um de vantagem em relação ao Braga. O Chaves, que somou a quarta derrota consecutiva, termina a ronda na 18.ª e última posição, com sete pontos.