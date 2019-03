Bas Dost regressa aos treinos do Sporting

Hoje às 14:31 Facebook

O avançado Bas Dost regressou, na quarta-feira, aos treinos do Sporting, cinco dias depois de ter sofrido um traumatismo ligeiro no joelho direito, que o afastou do jogo com o Boavista, da 25.ª jornada da I Liga de futebol.

De acordo com a informação divulgada hoje pelo clube lisboeta no site oficial, o internacional holandês treinou com o restante plantel, numa sessão realizada na Academia, em Alcochete, da qual estiveram ausentes o médio Rodrigo Battaglia, a recuperar de uma lesão, e o reforço Gonzalo Plata, que está a cumprir um programa integração e avaliação física.

Bas Dost sofreu um pequeno traumatismo no joelho direito durante o treino de sexta-feira e o treinador Marcel Keizer decidiu, por precaução, prescindir do contributo do avançado, segundo melhor marcador do campeonato, com 14 golos, para o encontro do dia seguinte com o Boavista, que o Sporting venceu por 2-1.

O plantel 'leonino' volta ao trabalho na quinta-feira, com vista à preparação do jogo de sexta-feira com o Santa Clara, da 26.ª jornada da I Liga, numa sessão que decorrerá à porta fechada, com início às 10.30 horas, em Alcochete, seguindo-se a conferência de imprensa de Keizer, às 13.00 horas.