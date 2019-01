Bas Dost regressa e Luiz Phellype estreia-se nos convocados do Sporting

Hoje às 14:55 Facebook

O avançado holandês Bas Dost regressou aos convocados do Sporting, para a receção ao F. C. Porto, da 17.ª jornada da I Liga de futebol, nos quais se destaca também a estreia do brasileiro Luiz Phellype.

Bas Dost, segundo melhor marcador do campeonato, com 10 golos, sofreu um traumatismo craniano no encontro com o Belenenses (2-1), na 15.ª ronda da prova, e falhou a partida de segunda-feira, em Tondela, na qual a equipa lisboeta saiu derrotada, pelo mesmo resultado.

Luiz Phellype, avançado contratado ao Paços de Ferreira, após a reabertura do mercado de transferências, integra pela primeira vez os eleitos do treinador holandês Marcel Keizer, que promoveu também o regresso do cabo-verdiano Jovane Cabral para o clássico de sábado.

Entre as saídas relativamente à lista de convocados para o jogo com o Tondela, destacam-se a do defesa argentino Marcos Acuña, que cumprirá um jogo de suspensão frente ao campeão nacional, do avançado colombiano Fredy Montero, devido a lesão, e do médio Miguel Luís.

O Sporting, quarto classificado da I Liga, com 34 pontos, defronta no sábado o líder F. C. Porto, que tem 42, em jogo da 17.ª jornada da prova, última da primeira volta, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com início às 15.30 horas.

Lista de 18 convocados do Sporting:

- Guarda-redes: Salin e Renan Ribeiro.

- Defesas: Bruno Gaspar, Sebastián Coates, Mathieu, Jefferson, André Pinto e Ristovski.

- Médios: Petrovic, Gudelj, Bruno Fernandes e Wendel.

- Avançados: Nani, Bas Dost, Luiz Phellype, Jovane Cabral, Raphinha e Diaby.