Bas Dost tem contusão na grelha costal direita

O avançado, Bas Dost, sofreu uma contusão na grelha costal direita no jogo com o V. Guimarães, informou nesta quinta-feira o Sporting.

O holandês, de 28 anos, lesionou-se no fim da primeira parte mas só foi substituído após o recomeço do duelo frente aos minhotos. É certa a sua ausência no jogo com o Estoril, no próximo domingo, e está em dúvida para a primeira mão da Taça de Portugal frente ao F. C. Porto, em 7 de fevereiro.

Nesta temporada, alinhou em 34 partidas do emblema lisboeta e marcou 25 golos. É considerado imprescindível e o treinador é obrigado agora a encontrar outras soluções para o ataque.