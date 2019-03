Bas Dost tem lesão no joelho direito

Hoje às 12:56 Facebook

Avançado do Sporting está em dúvida para o jogo com o Chaves. Keizer também não sabe se Bruno Fernandes estará disponível.

Na conferência de imprensa de lançamento do jogo do Sporting com o Chaves, que se realiza amanhã, sábado, foi revelado que Bas Dost padece de uma contusão no joelho direito e está em dúvida para o encontro em Trás os Montes. O técnico holandês abordou o mau momento de forma do avançado, que está sem marcar há quatro jogos consecutivos: "Ele tem tentado tudo e está confiante".

O técnico também não deu garantias se Bruno Fernandes estará apto para o encontro em Trás-os-Montes. "Vamos ver se ele está disponível. Mas ele treinou com a equipa em alguns momentos", explicou, dando a entender ainda que o Sporting tem automatismos próprios caso o médio não esteja totalmente recuperado.

Por último, Keizer abordou a participação dos jogadores nas seleções nacionais, falando especificamente do uruguaio Coates e do colombiano Borja, que fizeram viagens longas à China e ao Japão. "Tiveram fusos horários trocados, mas estão prontos para jogar amanhã"