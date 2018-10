Bas Dost titular no Sporting frente ao Estoril

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:19 Facebook

O Sporting recebe, esta quarta-feira, o Estoril em jogo da segunda jornada do Grupo D da Taça da Liga. Bas Dost é titular num onze com muitas mudanças.

Para o encontro desta quarta-feira, José Peseiro não poderá contar com os lesionados Raphinha e Ristovski. Do lado do Estoril, João Góis, Kiko, Duarte Valente, João Patrão, Kléber e Danúbio, também lesionados, não vou a jogo.

José Peseiro apostou num onze com muitas novidades, Em relação ao jogo com o Boavista, permanecem no onze apenas Bruno Gaspar, Gudelj e Diaby.

Onze do Sporting: Salin, Jefferson, Marcelo, André Pinto, Bruno Gaspar, Petrovic, Wendel, Gudelj, Diaby, Carlos Mané e Bas Dost

Onze do Estoril: Thierry, Filipe, Diakhité, João Pedro, Vigário, Matheus, Gonçalo, Aylton, Marcos António, Sandro Lima e Dadashov

O pontapé de saída está marcado para as 21. 15 horas. A arbitragem estará a cargo de Hélder Malheiro (Lisboa).