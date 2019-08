Bas Dost treina com a equipa na preparação para o Portimonense

Hoje às 16:16 Facebook

O holandês Bas Dost foi reintegrado esta sexta-feira nos treinos da equipa principal de futebol do Sporting, que prepara a visita ao Portimonense, no domingo, para a terceira jornada da Liga

O holandês, que na quinta-feira tinha feito apenas trabalho de ginásio, esteve agora sob as ordens do compatriota Marcel Keizer na Academia de Alcochete, a par do guarda-redes Hugo Cunha, de 17 anos, que voltou a ser chamado à equipa principal.

Dost poderá abandonar o clube nos próximos dias, estando em negociações com o Eintracht Frankfurt, numa transferência que levou a SAD leonina a entrar em "guerra" com o avançado, depois de ter sido anunciado um princípio de acordo entre lisboetas e alemães.

Na terça-feira, o holandês foi acusado publicamente pelo Sporting de estar a dificultar a transferência para o emblema alemão, com exigências financeiras de última hora, depois de alegadamente ter pedido para sair de Alvalade, no final da última temporada.

Por seu lado, o agente do jogador refuta as acusações e diz que foi o Sporting quem comunicou ao jogador que teria de sair, argumentando que o seu salário era incompatível com as dificuldades financeiras do clube.

O extremo Jovane Cabral "continua em tratamento" e o defesa macedónio Stefan Ristovski voltou a treinar de forma condicionada.

O Sporting tem novo treino no sábado, pelas 10.30 horas, na Academia, antes da conferência de imprensa do treinador, pelas 16.30 horas, como antevisão do duelo de domingo, pelas 18.30 horas, em Portimão.